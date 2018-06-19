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Акции протеста против переименования страны проходят в Македонии

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Фото: REUTERS/Alexandros Avramidis
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Акции протеста против переименования Македонии проходят в столице страны — Скопье. По данным министерства внутренних дел республики, количество пострадавших составляет 17 человек, задержаны еще 26.

Демонстранты забросали полицию камнями и файерами и попытались прорваться в здание парламента. Полиция в ответ применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты, передает «Газета.ру».

Министры иностранных дел Греции Никос Котзиас и бывшей югославской республики Македония Никола Димитров 17 июня подписали соглашение о новом конституционном названии страны — Республика Северная Македония.

Договор, таким образом, открыл дорогу Скопье к членству в НАТО и ЕС. Ранее вступление в организации блокировала Греция, которая требовала изменить название республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония.

Переименование и условия договора вызвали категорическое неприятие у разных партий македонской оппозиции, которые вывели в центр Скопье около 2 тыс. сторонников патриотических движений.

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