Прямой эфир
Сюжет:

Васильев назвал число выявленных коррупционеров в Дагестане

0
Фото: ТАСС/Дружинин Алексей
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более 200 чиновников Дагестана привлекли к ответственности за конфликт интересов и нарушение антикоррупционного законодательства, рассказал врио главы республики Владимир Васильев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Махачкалинские трудяги
Как руководство Дагестана сколотило себе состояние за счет средств государственного бюджета

«Мы сейчас очищаем [ряды чиновников], и я говорю не только о форме уголовного преследования. Вы дали поручение Генпрокуратуре, отработала группа — 48 прокуроров, [выявлено] более 200 нарушений», — приводит слова Васильева «Интерфакс».

Глава Дагестана пояснил, что кто-то из этих нарушителей уволился сам, а кого-то наказали.

Он пообещал и дальше бороться с коррупцией, улучшить порядок и использовать бюджетные деньги более эффективно. 

В начале февраля в Дагестане прошла масштабная антикоррупционная операция. Были задержаны и допрошены семь высокопоставленных чиновников, в том числе врио главы кабмина Абдусамад Гамидов. Их подозревают в хищениях государственного бюджета на 100 млн рублей.

Тем временем зачистка в правительстве республики продолжается. Так, 6 июля в Махачкале арестовали на десять суток бывшего первого вице-премьера Дагестана Рамазана Алиева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Дагестане приготовят самый длинный шашлык в России
По-братски
Что стоит за слухами об аресте брата бывшего главы Дагестана

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017