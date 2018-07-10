Васильев назвал число выявленных коррупционеров в Дагестане

Более 200 чиновников Дагестана привлекли к ответственности за конфликт интересов и нарушение антикоррупционного законодательства, рассказал врио главы республики Владимир Васильев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мы сейчас очищаем [ряды чиновников], и я говорю не только о форме уголовного преследования. Вы дали поручение Генпрокуратуре, отработала группа — 48 прокуроров, [выявлено] более 200 нарушений», — приводит слова Васильева «Интерфакс».

Глава Дагестана пояснил, что кто-то из этих нарушителей уволился сам, а кого-то наказали.

Он пообещал и дальше бороться с коррупцией, улучшить порядок и использовать бюджетные деньги более эффективно.

В начале февраля в Дагестане прошла масштабная антикоррупционная операция. Были задержаны и допрошены семь высокопоставленных чиновников, в том числе врио главы кабмина Абдусамад Гамидов. Их подозревают в хищениях государственного бюджета на 100 млн рублей.

Тем временем зачистка в правительстве республики продолжается. Так, 6 июля в Махачкале арестовали на десять суток бывшего первого вице-премьера Дагестана Рамазана Алиева.