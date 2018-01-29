Охранников на общественном транспорте вооружат электрошокерами

Охрана в электричках, метро, на вокзалах и в аэропортах получит электрошoкеры, а объекты с самой высокой проходимостью будут охраняться с огнестрельным оружием.

Соответствующий законопроект разработали сенаторы Алексей Кондратьев и Михаил Козлов и депутат Госдумы Анатолий Выборный.

По словам авторов законопроекта, инициатива направлена на усиление террористической безопасности.

Согласно действующему законодательству, электрошокерами сейчас могут пользоваться полицейские, сотрудники ЧОПов и вневедомственной охраны, судебные приставы и обычные граждане. Однако транспортным службам электрошокеры не выдают, а использовать огнестрельное оружие на объектах массового скопления граждан запрещено.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Пассажиры под защитой