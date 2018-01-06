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В столичном метро за год изъяли 17 тыс. единиц оружия

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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За 2017 год у пассажиров московской подземки обнаружено и изъято более 17 тыс. единиц различного оружия, сообщил заместитель мэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов.

«Индивидуальная проверка пассажиров в досмотровых зонах помогла выявить более 260 тысяч опасных предметов, запрещенных к провозу», — добавил чиновник.

По его словам, этот показатель втрое больше, чем в 2016 году.

в метро, это в три раза больше, чем в предыдущем году. Среди выявленных опасных предметов – более 17 тысяч разного вида оружия", — заявил Лискутов.

Лискутов подчеркнул. что меры безопасности усилены и в наземном транспорте, досмотровые зоны не прекращают работы и в дни каникул, сообщает «РИА Новости».

Как сообщал iz.ru, столичные власти пообещали открыть 10 новых станций метро.

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