В столичном метро за год изъяли 17 тыс. единиц оружия

За 2017 год у пассажиров московской подземки обнаружено и изъято более 17 тыс. единиц различного оружия, сообщил заместитель мэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов.



«Индивидуальная проверка пассажиров в досмотровых зонах помогла выявить более 260 тысяч опасных предметов, запрещенных к провозу», — добавил чиновник.

По его словам, этот показатель втрое больше, чем в 2016 году.

в метро, это в три раза больше, чем в предыдущем году. Среди выявленных опасных предметов – более 17 тысяч разного вида оружия", — заявил Лискутов.

Лискутов подчеркнул. что меры безопасности усилены и в наземном транспорте, досмотровые зоны не прекращают работы и в дни каникул, сообщает «РИА Новости».

Как сообщал iz.ru, столичные власти пообещали открыть 10 новых станций метро.