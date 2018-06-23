В Дагестане приготовят самый длинный шашлык в России

В Дагестане приготовят самые длинные в мире шашлык и шаурму, которые будут претендовать на включение в Книгу рекордов России и мира. Об этом сообщили в Ассоциации шашлычников России.

«23–24 июня в республике пройдет фестиваль, посвященный здоровому образу жизни, семейным ценностям, творчеству и культуре. Участники мероприятия будут соревноваться в приготовлении самых больших в России шашлыка и шаурмы», — цитирует сообщение ассоциации «Интерфакс».

Планируется, что длина шашлыка превысит 255 м, а шаурмы — более 20 м. Согласно Книге рекордов России, длина самого большого шашлыка на данный момент составляет 213,3 м (достижение зарегистрировано в октябре 2017 года в Черекском районе Кабардино-Балкарии). Информации о рекордах касательно шаурмы на сайте книги нет.

В конце апреля Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по выбору мяса для приготовления шашлыка. Россиянам посоветовали не покупать мясо и другие продукты в местах несанкционированной торговли. Также потребителям рекомендовали при покупке свежего мяса обращать внимание на его внешний вид и запах, а приобретая замаринованный полуфабрикат, следить за датой изготовления: маринад может храниться не более недели.