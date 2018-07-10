В Таиланде выводят из пещеры последнего школьника с тренером

Спасатели в Таиланде приступили к выводу из пещеры Тхам Луанг двенадцатого ребенка и тренера, которые оказались заблокированы из-за затопления, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на телеканал Spring News.

«Двенадцатый «Вепрь» и тренер Эк, последние из «Лесных Вепрей», которые провели в затопленной пещере 18 суток, прошли самый тяжелый участок и находятся в третьей камере пещеры, в двух километрах от выхода», — сообщает телеканал.

Ожидается, что на прохождение остатка пути они потратят около часа. Спасатели называют эвакуированных детей кодовыми именами: «Лесной Вепрь 1», «Лесной Вепрь 2» и так далее.

Утром 10 июля началась третья фаза операции по спасению подростков. Сообщалось, что восемь детей, спасенных за предыдущие два дня, чувствуют себя хорошо. Представитель министерства здравоохранения заявил, что дети будут оставаться в больнице как минимум в течение недели. Медики обнаружили у них признаки инфекции.

Ранее тайские спасатели отказались от использования мини-субмарины, разработанной компанией Илона Маска SpaceX.

Школьники из местной футбольной команды пропали вместе с тренером 23 июня. Они оказались заблокированы в пещере Тхам Луанг из-за наводнения, вызванного сильными ливнями. Их нашли через 10 дней. В спасении участвует международная команда опытных кейв-дайверов.