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Песков ответил на сравнение российских властей с мафией

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американские политики находятся в плену стереотипов. Так он прокомментировал заявление посетившего Москву сенатора Джона Нили Кеннеди о том, что сотрудничество с российскими властями похоже на общение с мафией

«Мы не носим розовых очков. Прекрасно отдаем себе отчет в том, насколько американский политический истеблишмент находится в плену стереотипов и под внутренним русофобским давлением. Мы это прекрасно понимаем», — сказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что ему трудно понять подобные слова и он не знает, в каком контексте это было сказано. 

Группа американских конгрессменов побывала с визитом в России с 30 июня по 5 июля. В ее состав вошли шесть сенаторов и член палаты представителей от штата Техас Кей Грэйнджер. Они встретились с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и губернатором Петербурга Георгием Полтавченко. Владимир Путин с сенаторами не встретился из-за плотного рабочего графика.

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