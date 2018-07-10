Советника Трампа публично оскорбили после покупки суши в кафе

Советник президента США Дональда Трампа по политическим вопросам Стивен Миллер подвергся публичным оскорблениям после покупки ужина в небольшом японском ресторане в Вашингтоне.

Как сообщает The Washington Post, Миллер заказал набор суши и роллов навынос в кафе в центре города. После того как он покинул заведение с заказом, за ним выбежал один из работников ресторана, который выкрикнул в его адрес несколько нецензурных оскорблений и показал два средних пальца.

Как пишет издание, свидетелями происшествия стали многочисленные прохожие, а самому Миллеру пришлось выкинуть свой ужин за $80, так как он опасался, что тот мог быть отравлен или испорчен.

Это не первый случай неуважительного отношения к сотрудникам администрации Трампа. 23 июня пресс-секретаря американского лидера Сару Сандерс выгнали из ресторана в городе Лексингтон (штат Вирджиния). Причиной стала ее профессиональная деятельность.