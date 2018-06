Трамп сообщил о сердечном приступе у своего экономического советника

Президент США Дональд Трамп сообщил о госпитализации своего советника по экономическим вопросам Ларри Кудлоу.

Во время пребывания на острове Сентоса в Сингапуре и ожидания встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в своем аккаунте в Twitter американский лидер рассказал, что у Кудлоу случился сердечный приступ.

«У нашего замечательного Ларри Кудлоу, который так тяжело трудился по торговле и экономике, только что случился сердечный приступ. Он сейчас в медицинском центре имени Уолтера Рида (в пригороде Вашингтона. — iz.ru)», — написал Трамп за 25 минут до начала встречи с лидером КНДР.

Our Great Larry Kudlow, who has been working so hard on trade and the economy, has just suffered a heart attack. He is now in Walter Reed Medical Center.

Несколько дней назад Кудлоу вместе с Трампом вернулся с саммита «большой семерки» в Канаде, на котором разгорелись споры из-за пошлин США на сталь и алюминий из ЕС и Канады. Так, канадский премьер пообещал Джастин Трюдо пообещал на «нечестные тарифы жесткий ответ». В свою очередь, Кудлоу назвал слова Трюда «ударом в спину».