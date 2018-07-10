В США вырос рейтинг одобрения деятельности Трампа

Американцы стали более лояльно относиться к деятельности Дональда Трампа на посту президента США. Это следует из результатов опроса, проведенного Emerson College.

Согласно данным, политику Трампа одобряют 43% граждан США, в то время как 50% не поддерживают его действия.

Согласно данным июньского опроса, проведенного аналитическим агентством Gallup, деятельность Трампа одобряли рекордные 45% американцев, однако 90% из них являются республиканцами. Среди демократов Трамп традиционно не получает поддержку.

При этом в январе Трампа поддерживали лишь 39% американцев, негативно высказывались 52% опрошенных, напоминает «РИА Новости».

Опрос проводился 6–7 июля среди зарегистрированных избирателей. Возможная погрешность — 3–4%.