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В США вырос рейтинг одобрения деятельности Трампа

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Фото: REUTERS/Joshua Roberts
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Американцы стали более лояльно относиться к деятельности Дональда Трампа на посту президента США. Это следует из результатов опроса, проведенного Emerson College.

Согласно данным, политику Трампа одобряют 43% граждан США, в то время как 50% не поддерживают его действия.

Согласно данным июньского опроса, проведенного аналитическим агентством Gallup, деятельность Трампа одобряли рекордные 45% американцев, однако 90% из них являются республиканцами. Среди демократов Трамп традиционно не получает поддержку.

При этом в январе Трампа поддерживали лишь 39% американцев, негативно высказывались 52% опрошенных, напоминает «РИА Новости». 

Опрос проводился 6–7 июля среди зарегистрированных избирателей. Возможная погрешность — 3–4%.

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