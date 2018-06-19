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Рейтинг Трампа достиг рекордных значений в США

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Фото: REUTERS/Rick Wilking
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Не менее 45% американцев одобряют деятельность президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные опроса аналитического агентства Gallup.

Такой результат является самым высоким с момента вступления Трампа в должность. На протяжении всего срока президентства рейтинги Трампа были значительно ниже, чем у его предшественников.

Отмечается, что 90% одобряющих деятельность лидера США — республиканцы. Среди демократов Трамп традиционно не получает поддержку.

Gallup Korea ранее сообщило, что популярность лидера КНДР Ким Чен Ына среди жителей Южной Кореи возросла в три раза и достигла 31%. При этом рейтинг главы Северной приблизился к показателям Трампа, которого поддерживают 32% граждан Южной Кореи.

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