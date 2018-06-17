Опрос показал уровень доверия американцев Трампу

Жители США больше доверяют премьер-министру Канады Джастину Трюдо, чем своему президенту Дональду Трампу в споре о пошлинах на сталь и алюминий. Об этом свидетельствуют данные опроса Global News/Ipsos.

Ранее Трамп объявил о введении пошлин на металлы из Канады и заявил, что Оттава несправедливо относится к американским производителям.

Помимо этого, американский лидер пригрозил выйти из зоны свободной торговли НАФТА, куда входят США, Канада и Мексика.

В ответ Трюдо пообещал «жесткие меры».

Так, 57% респондентов в США поддерживают в этом споре Трюдо. Позицию Трампа разделяют только 37% опрошенных. Остальные затруднились ответить.

В опросе участвовали 1005 американцев, он проводился 12–14 июня.

15 июня Трамп объявил о вводе 25-процентных пошлин на товары из Китая объемом $50 млрд. Они вступят в силу с 6 июля.

Эксперты отмечают, что торговая война, развязанная США, несет угрозу всей мировой экономике.