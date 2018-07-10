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Посетивший Москву сенатор Кеннеди сравнил власти России с мафией

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Фото: commons.wikimedia.org/U.S. Senate Photographic Studio
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Американский сенатор Джон Нили Кеннеди, недавно побывавший в РФ в составе группы конгрессменов, заявил, что сотрудничество с российскими властями похоже на общение с мафией. 

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«В России нет политической философии. Это всё равно что сказать, что какая политическая философия у мафии. Их философия — деньги и власть», — приводит его слова агентство Associated Press.

Законодатель также высказал мнение, что президенту России Владимиру Путину «нельзя доверять» и лучшее, что может сделать США, — это «попытаться сдерживать его».

Кроме того, сенатор отметил, что не ожидает дипломатического прорыва от предстоящей встречи Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 

Группа американских конгрессменов побывала с визитом в России с 30 июня по 5 июля. В ее состав вошли шесть сенаторов и член палаты представителей от штата Техас Кей Грэйнджер. Они встретились с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко. Путин с сенаторами не встретился из-за плотного рабочего графика. 

Саммит России и США пройдет в Хельсинки 16 июля. Переговоры между лидерами двух государств пройдут в формате тет-а-тет. Министерство иностранных дел РФ уже анонсировало возможные темы российско-американских переговоров, среди которых борьба с международным терроризмом. Американский лидер ранее неоднократно отмечал, что ждет саммита и намерен «поладить с Москвой».

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