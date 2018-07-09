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Россельхознадзор опроверг запрет сажать картофель для личных нужд

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Фото: ТАСС/Леонид Щеглов
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Россельхознадзор опроверг информацию СМИ о штрафах за выращивание картофеля для личных нужд из своего посадочного материала, следует из опубликованного в понедельник, 9 июля, заявления ведомства.

Ранее СМИ сообщили, что по новым изменениям в КоАП для посадки запрещено использовать свой картофель и свои семена. Якобы теперь для этих целей разрешается использовать только купленный в специальных магазинах посевной материал.

«Россельхознадзор считает целесообразным пояснить, что таких инициатив служба не выдвигала», — говорится в сообщении ведомства.

Вместе с тем отмечается, что ответственность за продажу семян и посадочного материала ненадлежащего качества и неизвестного происхождения предусмотрена только для тех, кто ведет коммерческую деятельность.

В Россельхознадзоре подчеркнули, что эти меры не относятся «к физическим лицам, выращивающим растительную продукцию для собственных нужд».

Ранее, 22 июня, Россельхознадзор отменил ограничение на ввоз молока из Белоруссии.

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