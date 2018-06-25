Россельхознадзор считает птичий грипп неопасным заболеванием для человека

Вирус птичьего гриппа не представляет угрозы для жизни человека. Сложившаяся ситуация с распространением заболевания в России является прогнозируемой и обусловлена сезонностью, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

«На сегодняшний день вспышки заболевания зарегистрированы в трех регионах страны», — уточнили в ведомстве, добавив, что вирусу подвержено только поголовье птиц. Очаги заболевания локализованы, в настоящее время проводятся необходимые меры по предотвращению его распространения.

«Ситуация по гриппу птиц в РФ не представляет угрозы для здоровья населения. Вместе с тем на период чемпионата мира по футболу Роспотребнадзором усилен надзор за пищевой продукцией питания», — цитирует агентство городских новостей «Москва» сообщение.

Глава Орловской области Андрей Клычков 24 июня подписал указ о введении карантина в связи с выявлением птичьего гриппа в нескольких населенных пунктах региона.

Областное управление ветеринарии Саратовской области сообщило на прошлой неделе об обнаружении очага птичьего гриппа в двух личных подворьях в области.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев с 22 июня установил карантин в двух частных подворьях в Колышлейском и Белинском районах из-за птичьего гриппа. Всего вирус охватил девять подворий.

Ранее птичий грипп типа А подтипа Н5 обнаружил в Курской области Россельхознадзор.

Минсельхоз Казахстана с 21 июня запретил ввоз продукции 36 российских птицефабрик из-за птичьего гриппа.