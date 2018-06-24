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В Орловской области ввели карантин из-за вспышки птичьего гриппа

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Фото: TASS/Felix Kaestle
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В Орловской области впервые выявили птичий грипп, инфекционная болезнь зафиксирована в нескольких населенных пунктах региона, сообщила в воскресенье, 24 июня, пресс-служба областного правительства.

Очаг заболевания обнаружили в личном подворье города Ливны, в связи с этим глава региона Андрей Клычков подписал указ о введении карантина.

«Установлены границы эпизоотического очага угрожаемой зоны в радиусе 5 км и зоны наблюдения в радиусе 10 км от границы неблагополучного пункта», — указали в правительстве региона.

Непосредственно в очаге заболевания специалисты ликвидировали поголовье птиц, проведена дезинфекция помещений и хозяйственных построек.

22 июня сообщалось, что управление сельского хозяйства Тамбовской области опасается распространения в регионе птичьего гриппа.

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