Ввоз птицы запретят в Тамбовской области из-за гриппа

Управление сельского хозяйства Тамбовской области опасается распространения птичьего гриппа. В регионе будет введен запрет на ввод птиц.

По данным чиновников, несколько очагов распространения вируса зафиксированы в Самарской, Курской и Пензенской области. В личных подсобных хозяйствах наблюдалась гибель поголовья. Сотрудники управления сельского хозяйства намерены принять все возможные меры, чтобы не допустить распространения вируса в Тамбовской области. В частности, речь идет о запрете ввоза живых птиц из всех регионов России, сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Эксперты уточняют, что распространение птичьего гриппа происходит при контакте домашних и диких птиц, через корм. В районах Тамбовской области уже начата разъяснительная работа с руководством сельскохозяйственных комплексов. Аграриям рекомендовано предусмотреть наличие вакцины против гриппа и обеспечить иммунизацию сотрудников.