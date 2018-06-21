На птицефабрике группы «Черкизово» обнаружили птичий грипп

Вирус птичьего гриппа обнаружили на входящей в группу «Черкизово» птицефабрике «Васильевская» в Пензенской области. Об этом говорится в постановлении губернатора региона Ивана Белозерцева.

Согласно документу, вирус выявлен в центре родительского стада «Вертуновский» Васильевской птицефабрики, передает «Интерфакс».

По распоряжению главы области, там был введен карантин на 21 день.

Также вирус обнаружили на одном из птицеводческих блоков группы компании «Дамате» в Пензенской области. В результате предприятию пришлось уничтожить 470 тыс. индеек, что составляет около 10% общего поголовья.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании, изначально вирус обнаружили в частных подворьях шести населенных пунктов Колышлейского района и ряде населенных пунктов Бековского района области. После этого проверки начались на близлежащих предприятиях.

2 марта Роспотребнадзор предупредил россиян о второй волне птичьего гриппа по всему миру. В зоне поражения оказались Европа, Азия и Ближний Восток. Вирусы также выявляются в Тайване, Китае, Афганистане, Вьетнаме, Израиле, Иране, Ирландии, Гане, Швеции и Голландии.

Борьба с вирусом усложняется постоянной циркуляцией его различных подтипов.