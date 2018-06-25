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Казахстан ограничил ввоз продукции 36 российских птицефабрик

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Фото: РИА Новости/Алексей Владыкин
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Министерство сельского хозяйства Казахстана запретило ввоз продукции 36 российских птицефабрик из-за птичьего гриппа.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, с 21 июня на территорию республики ограничен ввоз живой птицы, инкубационного яйца, пуха и пера, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции. Запрет также распространяется на корма и кормовые добавки для птиц без тепловой обработки, охотничьи трофеи без таксидермистской обработки и бывшее в употребление оборудование для содержания, убоя и разделки птиц из указанных в списке регионов РФ.

36 птицефабрик, продукция которых запрещена к ввозу в Казахстан, располагаются в Курской, Пензенской, Самарской и Пензенской областях.

Ранее, 21 июня, на птицефабриках компаний «Черкизово» и «Дамате» в Пензенской области обнаружили птичий грипп. В результате вспышки на ферме группы компании «Дамате» были вынуждены уничтожить 470 тыс. индеек, это порядка 10% общего поголовья. Изначально вирус был зафиксирован в частных подворьях шести населенных пунктов Колышлейского и Бековского районов Пензенского региона.

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