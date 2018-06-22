Прямой эфир

Россельхознадзор снял ограничения на ввоз молока из Белоруссии

0
Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) отменила ограничение на ввоз молока из Белоруссии. Кроме того, ведомство утвердило список белорусских компаний, которые имеют право на поставки молока, сливок, молочной сыворотки и концентрата в таре более 2,5 л.

Как сообщает «Интерфакс», в список предприятий вошли Барановичский молочный комбинат, Ляховичский молокозавод, «Беллакт», «Мозырские молочные продукты», Туровский молочный комбинат и Лидский молочно-консервный комбинат.

Россельхознадзор ввел 6 июня временные ограничения из-за многочисленных нарушений в белорусской продукции, поставки пообещали восстановить после урегулирования ситуации.

В марте федеральная служба также заявляла о намерении вести запрет на молочную продукцию из Белоруссии из-за повторяющегося нарушения ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза, но решение так и не было исполнено, вместо этого были проведены дополнительные проверки белорусских предприятий на предмет выполнения российских норм и требований.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россельхознадзор усилит контроль за молоком из Казахстана
В Белоруссии отреагировали на намерение России обеспечить себя молоком

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017