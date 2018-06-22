Россельхознадзор снял ограничения на ввоз молока из Белоруссии

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) отменила ограничение на ввоз молока из Белоруссии. Кроме того, ведомство утвердило список белорусских компаний, которые имеют право на поставки молока, сливок, молочной сыворотки и концентрата в таре более 2,5 л.

Как сообщает «Интерфакс», в список предприятий вошли Барановичский молочный комбинат, Ляховичский молокозавод, «Беллакт», «Мозырские молочные продукты», Туровский молочный комбинат и Лидский молочно-консервный комбинат.

Россельхознадзор ввел 6 июня временные ограничения из-за многочисленных нарушений в белорусской продукции, поставки пообещали восстановить после урегулирования ситуации.

В марте федеральная служба также заявляла о намерении вести запрет на молочную продукцию из Белоруссии из-за повторяющегося нарушения ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза, но решение так и не было исполнено, вместо этого были проведены дополнительные проверки белорусских предприятий на предмет выполнения российских норм и требований.