Прямой эфир

Роскомнадзор отчитался о рейдах против продавцов нелегальных SIM-карт

0
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более 35 тыс. SIM-карт операторов мобильной связи изъято из незаконной реализации за первое полугодие. В отношении нарушителей составлено 642 протокола об административных нарушениях.

Абонент теперь доступен
Как изменится жизнь владельцев смартфонов с введением контроля по кодам IMEI в России

В первом полугодии проведено более тысячи рейдов в разных регионах, сообщает пресс-служба Роскомнадзора. В них участвовали сотрудники ведомства и МВД.

Большинство изъятых SIM-карт принадлежали операторам «большой тройки», около 2,75 тыс. — компании «Т2 Мобайл», 1,6 тыс. — другим операторам.

Большинство выявленных нарушений касались продажи карт без предъявления документа и заключения договора. Также при проверках выявили случаи заключения договоров неуполномоченными лицами.

В июне СМИ сообщили, что правительство рассматривает проект закона, который позволит использовать телефонный номер как удостоверение личности. В сотовых компаниях идею поддержали, но некоторые заявили, что проект нужно доработать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
SIM-карта станет идентификатором личности
Роскомнадзор заявил о сокращении нарушений со стороны организаторов точек доступа Wi-Fi

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017