Роскомнадзор отчитался о рейдах против продавцов нелегальных SIM-карт

Более 35 тыс. SIM-карт операторов мобильной связи изъято из незаконной реализации за первое полугодие. В отношении нарушителей составлено 642 протокола об административных нарушениях.

В первом полугодии проведено более тысячи рейдов в разных регионах, сообщает пресс-служба Роскомнадзора. В них участвовали сотрудники ведомства и МВД.

Большинство изъятых SIM-карт принадлежали операторам «большой тройки», около 2,75 тыс. — компании «Т2 Мобайл», 1,6 тыс. — другим операторам.

Большинство выявленных нарушений касались продажи карт без предъявления документа и заключения договора. Также при проверках выявили случаи заключения договоров неуполномоченными лицами.

В июне СМИ сообщили, что правительство рассматривает проект закона, который позволит использовать телефонный номер как удостоверение личности. В сотовых компаниях идею поддержали, но некоторые заявили, что проект нужно доработать.