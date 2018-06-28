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В России предложили приравнять номер мобильного телефона к паспорту

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В правительстве России рассматривают проект закона, который позволит использовать номер мобильного телефона как удостоверение личности. Законопроект разрабатывает рабочая группа по регулированию цифровой экономики, сообщила утром 28 июня газета «Ведомости».

Авторы законодательной инициативы предлагают ввести девять идентификаторов, среди которых электронная подпись, авторизация в единой системе идентификации и аутентификации, биометрия или дактилоскопические данные, а также номер мобильного телефона.

В российских сотовых компаниях идею идентификации с помощью номера телефона поддержали, некоторые заявили, что проект необходимо доработать.

Ранее Федеральная налоговая служба заявила о разработке системы мотивации для самозанятых граждан, написала газета «Коммерсант». Одним из нововведений, призванных заинтересовать россиян, получающих нерегулярный или дополнительный доход, в регистрации в налоговой службе, может стать специальное мобильное приложение.

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