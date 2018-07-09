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Вандалы «отрезали» Черчесову палец на граффити в Петербурге

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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В Санкт-Петербурге неизвестные испортили граффити с портретом главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, «отрезав» специалисту указательный палец. Об этом «РИА Новости» рассказал руководитель стрит-арт-проекта HoodGraff Артем Бурж.

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Он отметил, что в настоящий момент художники решают, как исправить испорченное граффити. При этом Бурж подчеркнул, что они не собираются обращаться в правоохранительные органы — «это не наш стиль».

Граффити с портретом главного тренера сборной России размещено на одной из трансформаторных подстанций в Петроградском районе Петербурга. Уличные художники таким образом отметили достижения национальной команды на чемпионате мира по футболу.

Ранее один из местных жителей потребовал от властей закрасить граффити. Администрация Петроградского района удовлетворила его требования. Компания «Ленэнерго», которая владеет подстанцией, может не выполнять предписание властей до 1 ноября текущего года.

Сборная России по футболу добилась лучшего в своей истории результата на чемпионате мира по футболу, попав в восьмерку сильнейших. Команда уступила хорватам в четвертьфинале мундиаля, проиграв по пенальти.

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