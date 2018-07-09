Евросоюз подтвердил одобрение помощи Киеву на €1 млрд

Совет Евросоюза подтвердил одобрение помощи Киеву на €1 млрд в преддверии саммита ЕС – Украина в Брюсселе.

«Накануне саммита ЕС – Украина Совет ЕС согласовал пакет макрофинансовой помощи в 1 млрд евро для поддержки Украины. Вот почему ЕС и Украина сильны вместе», — появилась запись в Twitter Европейского совета.

Совет еще 26 июня одобрил предоставление Украине новой макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро, которая должна быть переведена двумя траншами по €500 млн.

Однако решение не означает, что деньги выделят немедленно, сообщает ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник. По его словам, переговоры об условиях транша продлятся еще в течение нескольких недель.

С 2015 года Украине также оказывает финансовую помощь Международный валютный фонд (МВФ). Взамен на транши страны Европы требуют от Киева проведения ряда реформ, среди которых создание антикоррупционного суда и рост тарифов на газ для населения.

В Верховной раде Украины 21 мая заявили, что Киев может выполнить не все условия и призвали шантажировать МВФ дефолтом.