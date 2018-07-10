Треть москвичей отказываются от личной машины

Треть жителей столицы не планируют покупать автомобиль взамен проданного. Часть из них готовы использовать любой вид транспорта, кроме личного. При этом большая часть москвичей, которые планируют продажу авто, хотят приобрести подержанную машину. Таковы результаты опроса сервиса объявлений о продаже автомобилей «Авто.ру», проведенного по заказу «Известий». Эксперты отмечают, что столичный авторынок — крупнейший в стране​​​​​​ ​​​​​— замедляет свой рост.

В исследовании сервиса «Авто.ру» приняло участие свыше 3 тыс. респондентов. 29% опрошенных ответили, что уже не планируют покупать машину взамен проданной. 35% из них собираются пересесть на общественный транспорт: метро, автобусы, велосипеды, такси, а также пользоваться каршерингом. Остальные 65% граждан объяснили отказ от покупки нового автомобиля наличием еще одной машины в семье.

Купить машину после продажи старой собирается 71% продавцов. Из их числа 57% будут подыскивать для себя автомобиль с пробегом, а 14% москвичей склоняются к приобретению нового авто.

В подавляющем большинстве случаев те, кто будут покупать автомобиль с пробегом, откажутся от кредита: 82% опрошенных респондентов рассчитывают только на свои силы. В случае приобретения нового автомобиля кредитными предложениями банков рассчитывает воспользоваться 42% москвичей.

По данным агентства «Автостат», в 2017 году рынок новых автомобилей в столице увеличился на 6,4% (до 213 тыс. штук), сравнявшись по динамике с такими субъектами федерации, как Воронежская (+7,9%, до 24,7 тыс. штук) и Иркутская (+8,7%, до 10 тыс. штук) области. В тоже время, к примеру, рынок новых авто в Санкт-Петербурге за прошлый год вырос на 17,6% (до 100,7 тыс. штук), а дилеры Татарстана увеличили продажи на 18,4% (до 70,4 тыс. штук).

Автомобилистам становится некомфортно в крупных городах, особенно в Москве, полагает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

— Есть довольно любопытные цифры: рынок новых авто в России за полгода вырос на 18%, по Москве — не более чем на 5%. Опросы показывают, что горожане стали массово отказываться от второй и третьей машины в семье. Причины этого явления во многом связаны с политикой столичных властей по введению сужения автодорог за счет выделенных полос и велодорожек, введения зон платной парковки и существенного уменьшения парковочных мест, — отметил Игорь Моржаретто.

Ранее в интервью «Известиям» заместитель мэра, руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов говорил, что на данный момент на 1 тыс. жителей Москвы приходится от 340 до 360 автомобилей. При этом за последние пять лет количество личного транспорта выросло на 1 млн машин. По его словам, в августе в столице «все едут достаточно свободно», поскольку в этот месяц на дорогах столицы примерно на 450 тыс. автомобилей меньше, чем в ноябре. Максим Ликсутов также отметил, что 70% москвичей, которые утром и вечером едут на работу и с работы, пользуются именно городским транспортом, и он позволяет существенно экономить время и деньги.