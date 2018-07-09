Украина отказалась от участия в «Детском Евровидении» из-за нехватки денег

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) отказалась от выдвижения представителя страны на международный вокальный конкурс «Детское Евровидение – 2018» из-за нехватки средств. Об этом пишет пресс-служба компании.

«В этом году НОТУ впервые не имеет финансовой возможности организовать отборочные туры, оплатить взнос и осуществить все обязательные выплаты», — сообщили в телерадиокомпании.

В НОТУ пояснили, что для участия в конкурсе требуются большие расходы на проведение отборочного этапа, а также обязательный взнос на счет организатора мероприятия — Европейского вещательного союза.

При этом текущего бюджета компании в 776 млн гривен ($29,5 млн) не хватает на покрытие расходов даже до конца 2018 года, хотя по закону о бюджете страны ей полагается 0,2% от общего фонда Государственного бюджета Украины — 1,54 млрд гривен ($58,6 млн). В компании эту ситуацию называют критической, а недофинансирование — незаконным.

Следующий конкурс «Евровидение» среди взрослых исполнителей пройдет в 2019 в Израиле. На проведение мероприятия претендуют четыре города: Иерусалим, Тель-Авив, Хайфа и Эйлат.