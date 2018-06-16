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Турция заявила о политизированности «Евровидения» из-за победы Израиля

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Фото: Global Look Press/Laura Chiesa
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Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым обвинил организаторов «Евровидения» в политизированности после того, как в мае 2018 года в конкурсе победила представительница Израиля Нетта Барзилай.

«В этом году конкурс носил ярко выраженный политический характер... Израиль на «Евровидении» представляла очень слабая исполнительница», — приводит слова политика The World News.

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Йылдырдым подчеркнул, что результаты «Евровидения» в 2018 году подтасовали, чтобы конкурс прошел в «оккупированном Иерусалиме». По его словам, действия организаторов «Евровидения» приведут к обострению межрелигиозного противостояния на Ближнем Востоке.

В начале июня сообщалось, что руководство «Евровидения» хочет провести конкурс в 2019 году не в Иерусалиме, а в другом израильском городе.

Победу в «Евровидении-2018» в Лиссабоне 12 мая одержала израильская певица Нетта Барзилай с песней Toy. Вскоре после ее победы премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху написал в Twitter: «В следующем году — в Иерусалиме!».

Отношения Турции и Иерусалима обострились после торжественной церемонии открытия посольства США в Иерусалиме 14 мая. Тогда в ходе массовых акций протеста на границе сектора Газа и Израиля в ходе столкновений палестинцев и израильских силовиков погибли 87 человек.

Турция осудила действия Вашингтона и Тель-Авива, назвав массовое убийство палестинцев геноцидом, и отозвала своих послов из США и Израиля.

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