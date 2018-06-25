Четыре израильских города поборются за право проведения «Евровидения»

Четыре израильских города претендуют на право проведения международного музыкального конкурса «Евровидение-2019». Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на чиновника в министерстве финансов страны.

Конкурс может пройти в Иерусалиме, Тель-Авиве, Хайфе или Эйлате. По словам источника, на проведение соревнования представители израильской корпорации телерадиовещания «Кан» запросили от $16 до $22 млн.

Как напоминает телеканал «360», изначально речь шла о проведении конкурса в Иерусалиме. Об этом в мае заявлял премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после победы представительницы страны Неты Барзилай на «Евровидении-2018» в Португалии. Позднее в Женеве администрация конкурса в лице Европейского вещательного союза (EBU) заявила, что с большим энтузиазмом отнеслась бы к другому городу-хозяину «Евровидения-2019».

Как рассказал известный в Израиле композитор и продюсер Роман Алексеев, сейчас на администрацию конкурса оказывают давление соседи Израиля и ряд европейских стран. Европейцы, по его словам, опасаются политизации конкурса, как это произошло в 2017 году на Украине, когда та фактически превратила мероприятие в сведение счетов с Россией.

Как пишет НСН со ссылкой на «Газету.ру», в настоящее время в Израиле единственной площадкой, соответствующей стандартам «Евровидения», является один из павильонов городского Центра ярмарок в Тель-Авиве. До принятия окончательного решения о городе проведения песенного конкурса пройдет «смотр» городов-претендентов внутри страны.

Дата и время проведения конкурса в 2019 году до сих пор не определены, весь процесс подготовки пока находится на начальной стадии. В этой связи оргкомитет «Евровидения» посоветовал повременить с покупкой билетов на конкурс.