Прямой эфир

Четыре израильских города поборются за право проведения «Евровидения»

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Четыре израильских города претендуют на право проведения международного музыкального конкурса «Евровидение-2019». Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на чиновника в министерстве финансов страны.

Пузыри земли
Почему «Евровидение» превратилось в назойливый морок

Конкурс может пройти в Иерусалиме, Тель-Авиве, Хайфе или Эйлате. По словам источника, на проведение соревнования представители израильской корпорации телерадиовещания «Кан» запросили от $16 до $22 млн.

Как напоминает телеканал «360», изначально речь шла о проведении конкурса в Иерусалиме. Об этом в мае заявлял премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после победы представительницы страны Неты Барзилай на «Евровидении-2018» в Португалии. Позднее в Женеве администрация конкурса в лице Европейского вещательного союза (EBU) заявила, что с большим энтузиазмом отнеслась бы к другому городу-хозяину «Евровидения-2019».

Как рассказал известный в Израиле композитор и продюсер Роман Алексеев, сейчас на администрацию конкурса оказывают давление соседи Израиля и ряд европейских стран. Европейцы, по его словам, опасаются политизации конкурса, как это произошло в 2017 году на Украине, когда та фактически превратила мероприятие в сведение счетов с Россией.

Как пишет НСН со ссылкой на «Газету.ру», в настоящее время в Израиле единственной площадкой, соответствующей стандартам «Евровидения», является один из павильонов городского Центра ярмарок в Тель-Авиве. До принятия окончательного решения о городе проведения песенного конкурса пройдет «смотр» городов-претендентов внутри страны.

Дата и время проведения конкурса в 2019 году до сих пор не определены, весь процесс подготовки пока находится на начальной стадии. В этой связи оргкомитет «Евровидения» посоветовал повременить с покупкой билетов на конкурс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Турция заявила о политизированности «Евровидения» из-за победы Израиля
Руководство «Евровидения» отказывается проводить конкурс в Иерусалиме

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017