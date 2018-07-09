Великобритания усилит противостояние «российской угрозе» в Атлантике

Военно-морские силы (ВМС) Великобритании усилят присутствие в водах Северной Атлантики, заявил командующий королевским флотом адмирал Филип Джонс.

Как адмирал рассказал телеканалу Sky News, регион станет приоритетным для правительства. В Северной Атлантике создадут новый район для совместных операций флота и авиации.

Джонс обратил внимание, что решение приняли в ответ на усиление возможностей российского военного флота. По его словам, Лондон не замечал возрождение ВМФ России в течение десяти лет.

«Возможности российских кораблей к развертыванию очень впечатляют. Они (Россия. — Ред.) явно инвестировали в исследования и разработки, чтобы достичь такого результата», — подчеркнул Джонс.

Джонс отметил, что Лондон особенно беспокоит безопасность проложенных по дну океанов кабелей связи, через которые передается около 97% глобального трафика, в том числе — информация финансового характера. Адмирал считает, что у россиян есть возможность обнаруживать кабели и «работать» с ними.

«Мы должны отслеживать, что они делают, мы должны следить за тем, что они делают как на поверхности, так и под водой, и мы стремимся сделать это», — добавил он.

Интервью адмирала прозвучало спустя несколько недель после заявления США о намерении возродить в Атлантике Второй флот. В мае главнокомандующий американского флота адмирал Джон Ричардсон отметил, что возрождение Второго флота происходит в условиях «соревнования сверхдержав». Эксперты отметили, что одной из главной задач Второго флота станет противостояние российским атомным подводным лодкам.