Прямой эфир
Сюжет:

В сенате США заявили, что санкции против России не работают

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

После визита в Россию американский сенатор Рон Джонсон заявил, что санкции против Москвы не работают. Об этом пишет газета Washington Examiner.

«Вы делаете что-то, и никто никогда не садится и не задумывается: «Ну что ж, это работает?» — приводит издание слова сенатора.

«Большой путь начинается с первого шага»
Председатель комитета СФ по международным делам Константин Косачев — о предстоящей сегодня встрече с американскими сенаторами и саммите президентов РФ и США

Парламентарий отметил, что санкции не оказывают ужасного экономического эффекта, как ожидалось. Джонсон также заявил, что Россия хочет восстановить сферы своего влияния со времен СССР, и если кто-то не хочет этого допустить, то необходимо дать сильный отпор. При этом сенатор подчеркнул, что «это не означает, что мы должны стать врагами», сообщает «РИА Новости».

Ранее сенатор Владимир Джабаров заявил, что в Совфеде надеются на взаимное снятие санкций с парламентариев России и США. По словам политика, парламентская дипломатия могла бы способствовать разрядке напряженности между двумя странами.

Делегация американских конгрессменов была в России с 30 июня по 5 июля. Они пригласили депутатов Госдумы посетить США с ответным визитом. В Москве у них состоялась встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Стороны обсудили возможность восстановления диалога по линии органов законодательной власти. Кроме того, в повестку была включена дискуссия по готовящемуся саммиту двух стран в Хельсинки 16 июля.

Министерство финансов США 6 апреля объявило о расширении пакета антироссийских санкций. Ограничительные меры были введены в отношении 24 российских чиновников и бизнесменов, а также 14 юридических лиц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пушков не увидел причин сожалеть о срыве визита сенаторов США в Россию
Госдума по просьбе конгрессменов США закроет их встречу для СМИ
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017