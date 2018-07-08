В сенате США заявили, что санкции против России не работают

После визита в Россию американский сенатор Рон Джонсон заявил, что санкции против Москвы не работают. Об этом пишет газета Washington Examiner.

«Вы делаете что-то, и никто никогда не садится и не задумывается: «Ну что ж, это работает?» — приводит издание слова сенатора.

Парламентарий отметил, что санкции не оказывают ужасного экономического эффекта, как ожидалось. Джонсон также заявил, что Россия хочет восстановить сферы своего влияния со времен СССР, и если кто-то не хочет этого допустить, то необходимо дать сильный отпор. При этом сенатор подчеркнул, что «это не означает, что мы должны стать врагами», сообщает «РИА Новости».

Ранее сенатор Владимир Джабаров заявил, что в Совфеде надеются на взаимное снятие санкций с парламентариев России и США. По словам политика, парламентская дипломатия могла бы способствовать разрядке напряженности между двумя странами.

Делегация американских конгрессменов была в России с 30 июня по 5 июля. Они пригласили депутатов Госдумы посетить США с ответным визитом. В Москве у них состоялась встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Стороны обсудили возможность восстановления диалога по линии органов законодательной власти. Кроме того, в повестку была включена дискуссия по готовящемуся саммиту двух стран в Хельсинки 16 июля.

Министерство финансов США 6 апреля объявило о расширении пакета антироссийских санкций. Ограничительные меры были введены в отношении 24 российских чиновников и бизнесменов, а также 14 юридических лиц.