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Пушков не увидел причин сожалеть о срыве визита сенаторов США в Россию

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Российский сенатор Алексей Пушков считает, что визит американских сенаторов в Москву не помог бы улучшить отношения России и США, поэтому сожалеть о том, что визит сорвался, не стоит. Об этом политик написал в своем аккаунте в Twitter.

«Несостоявшийся визит в Москву сенаторов США вряд ли помог бы улучшению отношений. Лекций о демократии мы уже наслушались. Жалеть не о чем», — написал Пушков.

Ранее стало известно, что два сенатора-республиканца Рон Джонсон и Джон Баррассо отказались ехать в Москву после того, как российское консульство не выдало визу их коллеге сенатору-демократу Джоан Шаин, которая находится в черном списке, созданном в ответ на введение американских санкций против РФ.

При этом вину за несостоявшийся визит американские политики переложили на российскую сторону. В свою очередь посольство России в США отметило, что попытки выставить виноватой РФ несправедливы и тенденциозны.

«Мы предлагали различные пути выхода из ситуации, включая соглашение по выдаче виз парламентариям из черных списков на взаимной основе, однако это предложение было отклонено американской стороной. Что посеешь, то и пожнешь», — заявили дипломаты.

30 декабря портал iz.ru сообщил, что сенаторы США планировали посетить Россию в январе и «пообщаться со следующим поколением российских лидеров и действующими властями, чтобы понимать перспективы российско-американских отношений».

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