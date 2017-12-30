Посольство РФ в США отвергло обвинения в срыве визита конгрессменов в Россию

Российское посольство в Вашингтоне назвало неправдой заявления американских конгрессменов о том, что их визит в Россию был сорван из-за нежелания консульства выдать визу одному из сенаторов.

«Посольство получило запросы на получение виз для делегации в составе сенаторов и их сотрудников. Визы были выданы всем членам делегации, кроме сенатора Джоан Шаин, которая находится в российском черном списке, созданном в ответ на введение американских санкций против нашей страны», — говорится в сообщении посольства в Facebook.

Дипломаты подчеркнули, что попытки выставить РФ виноватой в срыве визита несправедливы и тенденциозны.

«Мы предлагали различные пути выхода из ситуации, включая соглашение по выдаче виз парламентариям из черных списков на взаимной основе, однако это предложение было отклонено американской стороной. Что посеешь, то и пожнешь», — отметили в посольстве.

Ранее газета Politico сообщила, что два сенатора США отказались ехать в РФ после того, как российское консульство не выдало визу их коллеге сенатору-демократу Джоан Шаин.

По данным издания, сенаторы планировали посетить Россию в январе и «пообщаться со следующим поколением российских лидеров и действующими властями, чтобы понимать перспективы российско-американских отношений».

«Решение отказать в визе члену нашей делегации от сената неудачное и контрпродуктивное для улучшения отношений между нашими странами», — заявил Рон Джонсон.