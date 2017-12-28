Суд в Алабаме отклонил иск проигравшего выборы в сенат республиканца Мура

Окружной суд американского штата Алабама отклонил иск республиканца Роя Мура, который проиграл выборы в сенат США и потребовал отложить официальное признание итогов голосования. Об этом сообщает The New York Times.

На прошедших выборах в сенат Рой Мур проиграл демократу Дагу Джонсу, который также выдвигался от штата Алабама. Джонс обошел республиканца с перевесом в 20 тыс. голосов.

После этого Мур обратился в суд, заявив, что в ходе выборов были допущены нарушения, потребовал расследовать случаи мошенничества и провести новые выборы.

«Иск отклонен без сохранения за истцом права предъявления жалобы по тому же основанию», — говорится в постановлении судьи.

Перед выборами в сенат вокруг Роя Мура разгорелся масштабный скандал. Пять женщин обвинили республиканца в домогательствах.

Все предполагаемые случаи имели место в 1970-е годы. При этом все возможные жертвы Мура в то время еще не достигли совершеннолетия.

Сам политик свою вину отрицает и заявляет, что речь идет о заговоре демократов.

Президент США Дональд Трамп вступился за обвиненного республиканца.

«Послушайте, он отрицает это. <...> Он говорит, что этого не было. И знаете, вам следует выслушать и его», — заявил Трамп.