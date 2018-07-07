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В Совфеде заявили о важности снятия санкций с парламентариев РФ и США

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В Совете Федерации надеются на взаимное снятие санкций с парламентариев России и США. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

По словам сенатора, парламентская дипломатия могла бы способствовать разрядке напряженности между двумя странами.

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«Убежден, что большинство членов конгресса США прекрасно это понимают. В любом случае цивилизованный диалог на основе принципов равноправия и взаимного уважения всегда позволяет лучше слышать и воспринимать позиции друг друга», — сказал член верхней палаты парламента, которого цитирует «РИА Новости».

Он добавил, что это было бы хорошей основой для выстраивания конструктивных связей в духе сотрудничества и уважения друг друга.

Ранее от практики санкционных списков призвал уходить председатель Госдумы Вячеслав Володин. После переговоров с делегацией американских конгрессменов он рассказал о возможности выступления депутатов в сенате и палате представителей конгресса США.

Министерство финансов США 6 апреля объявило о расширении пакета антироссийских санкций. Ограничительные меры были введены в отношении 24 российских чиновников и бизнесменов, а также 14 юридических лиц. Кроме прочих в нем оказались депутаты Госдумы Владислав Резник и Андрей Скоч.

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