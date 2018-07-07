В Совфеде заявили о важности снятия санкций с парламентариев РФ и США

В Совете Федерации надеются на взаимное снятие санкций с парламентариев России и США. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

По словам сенатора, парламентская дипломатия могла бы способствовать разрядке напряженности между двумя странами.

«Убежден, что большинство членов конгресса США прекрасно это понимают. В любом случае цивилизованный диалог на основе принципов равноправия и взаимного уважения всегда позволяет лучше слышать и воспринимать позиции друг друга», — сказал член верхней палаты парламента, которого цитирует «РИА Новости».

Он добавил, что это было бы хорошей основой для выстраивания конструктивных связей в духе сотрудничества и уважения друг друга.

Ранее от практики санкционных списков призвал уходить председатель Госдумы Вячеслав Володин. После переговоров с делегацией американских конгрессменов он рассказал о возможности выступления депутатов в сенате и палате представителей конгресса США.

Министерство финансов США 6 апреля объявило о расширении пакета антироссийских санкций. Ограничительные меры были введены в отношении 24 российских чиновников и бизнесменов, а также 14 юридических лиц. Кроме прочих в нем оказались депутаты Госдумы Владислав Резник и Андрей Скоч.