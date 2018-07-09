«Нам нужны те, кто мыслит нестандартно»

Тинькофф Банк набирает на работу не финансистов, а программистов, разработчиков, аналитиков и проводит конкурсы, например, на лучшее чтение спутниковых фотоснимков. О том, ка­кие специалисты нужны локомотиву фи­нансовых технологий, и где он ищет лю­дей, корреспонденту Алексею Иванову рассказал Константин Маркелов, вице- президент Тинькофф Банка, директор по бизнес-технологиям.

Вы создаете собственные кафедры в ву­зах, организовали собственную финтех- школу, занимаетесь партнерскими обра­зовательными проектами. Это попытка вырастить финансистов, которые мыс­лят так, как принято в Тинькофф Банке или, напротив, поиск тех, кто мыслит ина­че и чьи идеи можно использовать в развитии банка?

В Tinkoff.ru нет финансистов в тра­диционном понимании этого слова — это наша особенность. Мы, скорее, IT- компания с банковской лицензией. Наши сотрудники — это аналитики с сильным математическим образова­нием или разработчики. Наши образо­вательные программы создаются для разработчиков, бизнес-аналитиков и специалистов по машинному обуче­нию. Обучая, мы рассказываем талант­ливым молодым людям о себе, доносим до них нашу культуру — так они могут быстрее влиться в работу над проек­тами. Благодаря культуре свободного предпринимательства внутри компа­нии, ребята обогащают Tinkoff.ru новы­ми идеями, но работают над ними, ис­пользуя наши подходы.

Финансовые технологии появляют­ся на стыке отраслей. Вы говорите, что в Тинькофф Банке большая часть работ­ников — программисты, а не финанси­сты. Кого вы берете на обучающие про­граммы? Опишите портрет идеального студента, который придет на вашу ка­федру в вуз.

В первую очередь — это не зашо­ренный студент, а человек, умеющий мыслить нестандартно, решать новые задачи, у которого в голове нет ограни­чений и рамок. Не обремененный опы­том в банках, он не станет говорить «это сложно или невозможно». Как прави­ло, это самые сильные ребята 2–4 кур­са с олимпиадным прошлым, большой мотивацией, из МФТИ, МГУ (мехмат, фа­культет вычислительной математики и кибернетики, физфак) или НИУ ВШЭ (ФКН и матфак), если говорить про Мо­скву, а также из лучших региональных вузов в городах, где мы открываем наши центры разработки. Всего их десять — в Санкт-Петербурге, Нижнем Новго­роде, Новосибирске, Екатеринбур­ге, Ижевске, Ростове-на-Дону, Рязани, а также в Сколково, Иннополисе и в цен­тре «Сириус» в Сочи.

Те студенты, что пройдут обучение на ваших кафедрах — получат ли они гарантированную работу в Тинькофф Банке? И как вы отнесетесь к тому, что кто-то из выпускников выберет работу в другом финансовом учреждении или организацию собственного бизнеса?

Ребята, поступая на наши кафедры в вузы, одновременно начинают работу над востребованными проектами в на­шей компании. Такое сочетание интен­сивного обучения — когда вечером сту­дент слушает лекцию, а утром реализует полученные знания на практике, дает от­личные результаты: уже за первые три месяца студенты заметно вырастают в профессиональном плане. Наш самый большой проект по числу обучающихся — Тинькофф Финтех Школа. Ее прохожде­ние почти всегда означает приобретение хороших знаний, но не всегда являет­ся гарантом трудоустройства. Препо­даватели в школе — это лучшие разра­ботчики, архитекторы, топ-менеджеры, которые придумывают и создают вос­требованные продукты и на практике знают то, о чем рассказывают.

Мы приглашаем на собеседования в «Тинькофф» лучших выпускников, где они встречаются с лидерами направ­лений, которые не участвуют в обра­зовательных программах и оценивают знания независимо от преподавате­лей. Самые «звездные» ребята получа­ют предложение о работе своей мечты сразу на выпускном, без собеседований.

Как правило, после знакомства с «Тинькофф», ребята выбирают именно нас: они видят преподавателей, их лю­бовь к делу, они понимают, что с этими же людьми смогут работать и разви­ваться. У нас нет конкуренции с други­ми финансовыми учреждениями, выбор студентов лежит между нами и «Яндек­сом» или другими IT-компаниями.

Поговорим о тех компетенциях, которые вам нужны. В прошлом году вы провели конкурс на распознавание изображений со спутниковой съемки. Как это относит­ся к вашему бизнесу, зачем вам нужны те участники, которые лучше всех спра­вились с задачей? Навыки в каких обла­стях в принципе представляют интерес для Тинькофф Банка?

Мы регулярно проводим контек­сты, кейс-чемпионаты, олимпиады для разработчиков, дата-саентистов (специалистов в машинном обуче­нии), бизнес-аналитиков. Информа­цию со спутниковых снимков можно использовать в самых разных бизнес-кейсах, которые могут улучшить удов­летворенность наших клиентов от использования различных серви­сов экосистемы «Тинькофф», о кото­рых мы расскажем в ближайшее вре­мя. Вообще задачи компьютерного зрения могут быть монетизированы в самых неожиданных кейсах — напри­мер, по фотографии клиента со встречи с представителем «Тинькофф» автома­тизированный алгоритм с использо­ванием такой технологии может ана­лизировать его удовлетворенность и подбирать наилучшее продуктовое решение. Через подобные соревнова­ния мы рассказываем о реальных на­укоемких задачах в бизнесе, которых у нас огромное количество. Образова­тельные программы быстро адаптиру­ются под потребности бизнеса: мы по­нимаем, где не хватает специалистов для новых проектов, но при этом нако­плена соответствующая экспертиза, и тут же создаем нужную программу.

Вы проводите селекцию и отбирае­те безусловно талантливых людей, ум которых можно использовать на благо банка. Но образование — процесс не­прерывный. Как банк работает над об­учением и повышением уровня знаний тех, кто уже в нем работает? На какие об­разовательные программы может рас­считывать тот, кто пришел на работу в банк, пусть и на стартовую позицию?

Лучшее обучение — это обучение в бою. У каждого нового сотрудни­ка есть наставник и команда, которая в первые недели его работы помогает разобраться, что происходит вокруг. Во-вторых, все курсы, которые мы чи­таем вовне, доступны для сотрудни­ков: они проходят в вечернее время в нашем офисе. В прошлом году око­ло 15 опытных разработчиков с боль­шим удовольствием ходили на курс по алгоритмам и структурам данных из магистратуры. Кроме того, у нас есть тренинг-центр, который работа­ет над soft skills — ораторское мастер­ство, подготовка презентаций, как быть хорошим руководителем и тд. И пря­мо сейчас мы работаем над внутрен­ними курсами обучения: как использо­вать язык Python для анализа данных для аналитиков и провели уже две вну­тренних школы для бизнес-аналити­ков. По машинному обучению каждый вторник проходит научный семинар, где разные команды делятся опытом и разбирают научные статьи. Так­же команды регулярно проводят раз­бор передовых статей с сайта arxiv.org, участвуют в хакатонах и следят за раз­витием рынка чтобы понимать, как тех­нологии машинного обучения могут помочь бизнесу.