«Нам нужны те, кто мыслит нестандартно»
Тинькофф Банк набирает на работу не финансистов, а программистов, разработчиков, аналитиков и проводит конкурсы, например, на лучшее чтение спутниковых фотоснимков. О том, какие специалисты нужны локомотиву финансовых технологий, и где он ищет людей, корреспонденту Алексею Иванову рассказал Константин Маркелов, вице- президент Тинькофф Банка, директор по бизнес-технологиям.
Вы создаете собственные кафедры в вузах, организовали собственную финтех- школу, занимаетесь партнерскими образовательными проектами. Это попытка вырастить финансистов, которые мыслят так, как принято в Тинькофф Банке или, напротив, поиск тех, кто мыслит иначе и чьи идеи можно использовать в развитии банка?
В Tinkoff.ru нет финансистов в традиционном понимании этого слова — это наша особенность. Мы, скорее, IT- компания с банковской лицензией. Наши сотрудники — это аналитики с сильным математическим образованием или разработчики. Наши образовательные программы создаются для разработчиков, бизнес-аналитиков и специалистов по машинному обучению. Обучая, мы рассказываем талантливым молодым людям о себе, доносим до них нашу культуру — так они могут быстрее влиться в работу над проектами. Благодаря культуре свободного предпринимательства внутри компании, ребята обогащают Tinkoff.ru новыми идеями, но работают над ними, используя наши подходы.
Финансовые технологии появляются на стыке отраслей. Вы говорите, что в Тинькофф Банке большая часть работников — программисты, а не финансисты. Кого вы берете на обучающие программы? Опишите портрет идеального студента, который придет на вашу кафедру в вуз.
В первую очередь — это не зашоренный студент, а человек, умеющий мыслить нестандартно, решать новые задачи, у которого в голове нет ограничений и рамок. Не обремененный опытом в банках, он не станет говорить «это сложно или невозможно». Как правило, это самые сильные ребята 2–4 курса с олимпиадным прошлым, большой мотивацией, из МФТИ, МГУ (мехмат, факультет вычислительной математики и кибернетики, физфак) или НИУ ВШЭ (ФКН и матфак), если говорить про Москву, а также из лучших региональных вузов в городах, где мы открываем наши центры разработки. Всего их десять — в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Екатеринбурге, Ижевске, Ростове-на-Дону, Рязани, а также в Сколково, Иннополисе и в центре «Сириус» в Сочи.
Те студенты, что пройдут обучение на ваших кафедрах — получат ли они гарантированную работу в Тинькофф Банке? И как вы отнесетесь к тому, что кто-то из выпускников выберет работу в другом финансовом учреждении или организацию собственного бизнеса?
Ребята, поступая на наши кафедры в вузы, одновременно начинают работу над востребованными проектами в нашей компании. Такое сочетание интенсивного обучения — когда вечером студент слушает лекцию, а утром реализует полученные знания на практике, дает отличные результаты: уже за первые три месяца студенты заметно вырастают в профессиональном плане. Наш самый большой проект по числу обучающихся — Тинькофф Финтех Школа. Ее прохождение почти всегда означает приобретение хороших знаний, но не всегда является гарантом трудоустройства. Преподаватели в школе — это лучшие разработчики, архитекторы, топ-менеджеры, которые придумывают и создают востребованные продукты и на практике знают то, о чем рассказывают.
Мы приглашаем на собеседования в «Тинькофф» лучших выпускников, где они встречаются с лидерами направлений, которые не участвуют в образовательных программах и оценивают знания независимо от преподавателей. Самые «звездные» ребята получают предложение о работе своей мечты сразу на выпускном, без собеседований.
Как правило, после знакомства с «Тинькофф», ребята выбирают именно нас: они видят преподавателей, их любовь к делу, они понимают, что с этими же людьми смогут работать и развиваться. У нас нет конкуренции с другими финансовыми учреждениями, выбор студентов лежит между нами и «Яндексом» или другими IT-компаниями.
Поговорим о тех компетенциях, которые вам нужны. В прошлом году вы провели конкурс на распознавание изображений со спутниковой съемки. Как это относится к вашему бизнесу, зачем вам нужны те участники, которые лучше всех справились с задачей? Навыки в каких областях в принципе представляют интерес для Тинькофф Банка?
Мы регулярно проводим контексты, кейс-чемпионаты, олимпиады для разработчиков, дата-саентистов (специалистов в машинном обучении), бизнес-аналитиков. Информацию со спутниковых снимков можно использовать в самых разных бизнес-кейсах, которые могут улучшить удовлетворенность наших клиентов от использования различных сервисов экосистемы «Тинькофф», о которых мы расскажем в ближайшее время. Вообще задачи компьютерного зрения могут быть монетизированы в самых неожиданных кейсах — например, по фотографии клиента со встречи с представителем «Тинькофф» автоматизированный алгоритм с использованием такой технологии может анализировать его удовлетворенность и подбирать наилучшее продуктовое решение. Через подобные соревнования мы рассказываем о реальных наукоемких задачах в бизнесе, которых у нас огромное количество. Образовательные программы быстро адаптируются под потребности бизнеса: мы понимаем, где не хватает специалистов для новых проектов, но при этом накоплена соответствующая экспертиза, и тут же создаем нужную программу.
Вы проводите селекцию и отбираете безусловно талантливых людей, ум которых можно использовать на благо банка. Но образование — процесс непрерывный. Как банк работает над обучением и повышением уровня знаний тех, кто уже в нем работает? На какие образовательные программы может рассчитывать тот, кто пришел на работу в банк, пусть и на стартовую позицию?
Лучшее обучение — это обучение в бою. У каждого нового сотрудника есть наставник и команда, которая в первые недели его работы помогает разобраться, что происходит вокруг. Во-вторых, все курсы, которые мы читаем вовне, доступны для сотрудников: они проходят в вечернее время в нашем офисе. В прошлом году около 15 опытных разработчиков с большим удовольствием ходили на курс по алгоритмам и структурам данных из магистратуры. Кроме того, у нас есть тренинг-центр, который работает над soft skills — ораторское мастерство, подготовка презентаций, как быть хорошим руководителем и тд. И прямо сейчас мы работаем над внутренними курсами обучения: как использовать язык Python для анализа данных для аналитиков и провели уже две внутренних школы для бизнес-аналитиков. По машинному обучению каждый вторник проходит научный семинар, где разные команды делятся опытом и разбирают научные статьи. Также команды регулярно проводят разбор передовых статей с сайта arxiv.org, участвуют в хакатонах и следят за развитием рынка чтобы понимать, как технологии машинного обучения могут помочь бизнесу.