Секреты Кафтанчиково

В селе Кафтанчиково Томской области жители массово вступились за Александра Кокочко — инвалида детства, осужденного за педофилию. Сашка живет 49 лет с диагнозом «слабоумие», что не помешало следователям отправить его в СИЗО. Односельчане уверены, что он и мухи не обидит, а всё произошедшее — детская выходка. Но правоохранительные органы планируют идти до конца и хотят изолировать «опасного слабоумного» от общества — закрыть на принудительное лечение. Портал iz.ru разбирался в подробностях истории и узнал, как душевнобольные улучшают статистику раскрываемости дел о педофилии.

Сашку жалко

Александр Кокочко прожил всю жизнь в Кафтанчиково вместе с пожилой матерью. Его знает вся деревня: жителям он помогает по мелочам. То принесет еды из магазина, то посидит с детьми. Ни у кого из жителей не вызывало опасений нахождение деревенского дурачка рядом с ребятишками. Взрослые считают Сашку безобидным. По сути, большим ребенком: по уровню развития он как пятилетний мальчик. В один из дней прошлым летом Кокочко находился с детишками 4–5 лет, которые потешались над ним, а затем заставили снять штаны. Свидетелем нелицеприятной картины стала мать одной из девочек. Она-то и вызвала полицейских.

Безо всяких разбирательств Сашку забрали, а на следующее утро поместили в СИЗО, где он провел восемь суток. Усложнило ситуацию и то, что у мамы Сашки Надежды Кокочко не было справки о диагнозе сына. Только старая справка об инвалидности. Новый документ пришлось в ускоренном порядке оформлять его брату Сергею, ставшему опекуном 49-летнего подозреваемого. Именно отсутствие бумажки при очевидном наличии у подследственного умственной отсталости стало поводом для нахождения Кокочко в СИЗО.

«У моего брата с 1982 года есть документ, что он инвалид II группы, но диагноза в этой бумаге нет. Вместе с паспортом эти документы я отдал следователям. Вечером во время дознания мне сказали, что нужно найти документы, подтверждающие диагноз. Наутро уже выносили вердикт. Я утром приехал в суд и следователю отдал документ, который подтверждает то, что он недееспособен. Получается, что он эти документы у меня не взял, а то, что я дал до этого, просто оставил у себя в кабинете. Адвокат сказал на суде: «Вы хоть посмотрите, этот человек — инвалид», но так как судье надо было скорее ехать по своим делам, он вынес простое решение — отправить брата в СИЗО», — рассказал порталу iz.ru брат задержанного Сергей Кокочко.

За это время детей привели давать против него показания. На основании их слов мужчину судили по статье «Насильственные действия сексуального характера». Следователи пришли к выводу, что Кокочко не только снял штаны, но и трогал малолетних. Впрочем, как утверждает адвокат обвиняемого, текст показаний явно непохож на детские слова: слишком связная и взрослая речь.

кафт Адвокат сказал на суде: «Вы хоть посмотрите, этот человек — инвалид», но так как судье надо было скорее ехать по своим делам, он вынес простое решение — отправить брата в СИЗО», — рассказал порталу iz.ru брат задержанного Сергей Кокочко

«Девочку маленькую допрашивали с 11 утра и до 6 вечера. Ее готовили к ответам. В коридоре прекрасно было слышно всё, что она говорила, но доказать теперь я ничего не могу. В этих бумажках текст, как будто разговаривают два взрослых человека. Среди тех детей был мальчик Артем — мой племянник. Он не проронил ни слова, но в результате получился тоже очень хороший текст, как будто он отвечал на заданные вопросы как взрослый. В допросе брата написано, что он частично признает свою вину и раскаивается в содеянном, хотя он до сих пор даже не понимает, что сделал», — добавляет брат задержанного.

Во время повторного допроса показания девочки записали на диктофон, однако она практически ничего не сказала. Тогда ее родители тотчас написали заявление о том, чтобы аудио- и видеозапись не применялись. На основании показаний следователи пришли к выводу, что подсудимый умышленно совершал действия сексуального характера для удовлетворения своих потребностей.

Изловили педофила

Уже на суде умышленность деяния была оспорена: в решении говорится, что Кокочко находился в невменяемом состоянии и не осознавал, что делает. Поэтому вместо реального срока «слабоумного Сашку» решили направить на принудительное лечение.

«За эту статью в СИЗО опускают. Но моего брата подследственные кормили, потому что он попал в такую среду и переживал невероятный стресс. У подследственных было больше сочувствия, чем у сотрудников правоохранительных органов. Этим главное, чтобы всё по плану шло. Когда я писал жалобы в прокуратуру, меня пинали, как футбольный мячик. Всё, чего я добился, — мне сказали, что районный суд исправил свою ошибку, выпустив его из СИЗО», — рассказал Сергей Кокочко.

кафт1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Последние девять лет Сашку дважды в год осматривал психиатр. Но во время судебно-психиатрической экспертизы врач написал, что больной долгое время не состоял под наблюдением медиков. Этот год он провел под домашним арестом.

«В медэкспертизе как на конвейере всё: здоровые, больные — на каждого по 5–10 минут. У меня на водительскую экспертизу больше времени тратится. Но я обычный человек, и у меня не было никаких рычагов, чтобы бороться с этим беззаконием. Каждый старается выслужиться, чтобы себе поставить галочку, улучшить раскрываемость», — поясняет брат Александра.

Богом обиженный

Жители Кафтанчиково не согласились с вердиктом суда и начали собирать подписи в защиту Сашки. Всего за два дня в небольшом селе бумагу подписали свыше 400 человек.

«На суде врач сказал, что у таких больных есть сексуальные периоды, которые Сашка проходил в определенные этапы жизни. Но это было давно, и ничего страшного в это время с ним не происходило. Мы живем все вместе, живем дружно, и мать 48 лет с ним под боком, потому что его никуда не деть. Он всю деревню воспитал, со всеми возился. Люди сами приходили к нам домой, чтобы поставить подпись. Вся деревня против того, чтобы его закрыли», — сказал Сергей Кокочко.

Вердикт суда уже вступил в силу, и со дня на день Сашку могут увезти на принудительное лечение. Могут отпустить через полгода, а могут не отпустить уже никогда.

«Мы сейчас каждый день как на иголках сидим. Если бы они сказали, что приедут в конкретный день его забирать — это было бы одно. Мама старенькая, она от каждой проезжающей машины подпрыгивает, плачет постоянно. По моему брату сразу видно, что он безобидный человек. Им попользовались, он абсолютно ведомый, мозги как у пятилетнего. Дети сейчас такие: заставили его, и всё у них получилось. Он и так богом обиженный, еще и в СИЗО отсидел. Он просто боится сейчас. Это просто беспредел, любого можно запихнуть сейчас под эту статью», — резюмировал Кокочко.

В защиту Сашки вступилась и его лечащий врач: она уверена, что пациент не страдает расстройствами сексуального спектра и не представляет опасности для окружающих.

кафт2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Он спокойный, очень податливый. На него не было жалоб ни со стороны родственников, ни со стороны соседей на нарушения в поведении. Ни разу не лежал в стационаре и не принимал таблетки. Ему бы продержаться эти шесть месяцев там, надеюсь, потом его переведут на амбулаторное лечение. В стационаре смогут проследить, если у него какие-то поведенческие нарушения. К сожалению, у нас оказалось мало доказательств. Я выступала на суде, говорила, что у него недоразвитие половых органов. Все основные моменты в этом отношении у него спокойно протекали», — пояснила порталу iz.ru врач-психиатр.

Главный вопрос, который остается открытым в случае принудительной госпитализации, — будут ли разрешены посещения родственников. Лечащий врач рассчитывает, что в любом случае сможет навещать Сашку в больнице, узнавать о состоянии и ходе лечения.

«В некоторых случаях посещение разрешают. Не каждый день, конечно, но у медсестер всегда можно узнать, как он. Разумеется, когда карантин, то никого не пустят», — добавила врач.