Установлена личность стрелявшего в редакции американской газеты

Сотрудники полиции установили личность задержанного, подозреваемого в открытии стрельбы в редакции американской газеты Capital Gazette.

«Белый мужчина, подозреваемый в стрельбе в редакции газеты штата Мэриленд, был идентифицирован с помощью технологии распознавания лиц, местные власти получают ордер на обыск его дома», — сказали представители правоохранителей телеканалу NBC.

Также добавляется, что задержанный умышленно повредил себе кожу на пальцах, чтобы помешать установить его личность путем снятия отпечатков. Ранее сообщалось, что подозреваемым является молодой человек 20 лет, личных документов при нем не было.

На данный момент подозреваемого допрашивают. Отмечается, что он не идет на сотрудничество со следствием и его мотивы до сих пор неизвестны.

Инцидент произошел 28 июня в городе Аннаполисе (штат Мэриленд). По словам сотрудника Capital Gazette Фила Дэвиса, вооруженный мужчина ворвался в редакцию и открыл стрельбу по сотрудникам из дробовика. Жертвами злоумышленника стали пять человек, еще несколько пострадали.

Территория вокруг редакции была оцеплена, в самом здании полицейские обнаружили взрывное устройство. Правоохранители не связывают произошедшее с терактом, однако в Нью-Йорке усилена охрана редакций крупных газет города.

Свои соболезнования семьям погибших выразил президент США Дональд Трамп.

Газета Capital Gazette, издаваемая с 1884 года, принадлежит изданию The Baltimore Sun.