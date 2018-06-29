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В здании редакции газеты в Мэриленде найдено взрывное устройство

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Фото: REUTERS/Joshua Roberts
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Полиция во время обысков обнаружила предполагаемое взрывное устройство в здании редакции американской газеты Capital Gazette, где ранее 28 июня произошла стрельба.

«Мы обнаружили то, что, как мы и полагали, может быть взрывным устройством. О нем позаботились. На месте работают сотрудники саперного взвода. Мы считаем, что больше взрывных устройств нет», — заявил представитель полиции в интервью центральным телеканалам.

Инцидент произошел 28 июня в городе Аннаполисе (штат Мэриленд). По словам сотрудника Capital Gazette Фила Дэвиса, вооруженный мужчина ворвался в редакцию и открыл стрельбу по сотрудникам.

В результате стрельбы погибли пять человек, еще несколько ранены. 

Полиция задержала одного подозреваемого, идет допрос. Мотивы преступления пока неизвестны, однако правоохранители не считают произошедшее терактом. О возможном наличии у задержанного сообщников пока также неизвестно. По предварительным данным, подозреваемому около 20 лет, в качестве оружия он использовал дробовик.

Свои соболезнования семьям погибших выразил президент США Дональд Трамп.

Полиция приняла решение усилить охрану редакций крупнейших газет Нью-Йорка.

Газета Capital Gazette, издаваемая с 1884 года, принадлежит изданию The Baltimore Sun.

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