Пять человек погибли при стрельбе в редакции газеты в США

Представители полиции подтвердили гибель пятерых человек при стрельбе в редакции газеты Capital Gazette 28 июня в американском Аннаполисе (штат Мэриленд), еще несколько ранены.

Стрелок задержан, уточняет Fox News Channel со ссылкой на полицию.

Правоохранители назвали стрельбу «локальным инцидентом», не имеющим отношения к теракту.

CBS уточняет, что на данный момент полицейские обыскивают здание, найден бесхозный пакет. Территория вокруг редакции оцеплена. Известно, что подозреваемому около 20 лет, в качестве оружия он использовал ружье. Молодого человека допрашивают.

«Стрелок-одиночка расстрелял нескольких людей в моем офисе, некоторые из них мертвы. Вооруженный человек выстрелил во входную стеклянную дверь и открыл огонь по людям. Нет ничего ужаснее, чем слышать, как расстреливают людей, пока ты сидишь под своим столом и слышишь, как стрелок перезаряжает оружие», — написал в своем Twitter один из сотрудников газеты, Фил Дэвис.

Полиция Нью-Йорка направляет подразделения к редакциям крупнейших газет города в целях безопасности, сообщает BreakingNNow.

Президента США Дональда Трампа проинформировали о происшествии, сообщила представитель Белого дома Линдси Уолтерс.

Газета Capital Gazette, издаваемая с 1884 года, принадлежит изданию Baltimore Sun.