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Подросток в США нашел на диване в IKEA оружие и устроил стрельбу

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Albrecht Weißer
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Американский подросток устроил стрельбу в городе Фишерс, штат Индиана. Инцидент произошел в магазине IKEA, где группа школьников нашла на диване оружие, сообщает CNN.

Один из них начал стрелять. В результате инцидента никто из посетителей магазина не пострадал.

Полиция уже установила владельца оружия. Мужчина не заметил, как оно выпало на кушетку у него из кармана. Сейчас правоохранительные органы выясняют, есть ли у него документы на ношение огнестрельного оружия.

Прокурор Индианы взял расследование под личный контроль. Администрация магазина принесла извинения семье ребенка и посетителям.

26 июня около школы в Японии неизвестный открыл стрельбу. Мужчина напал на полицейский участок, после чего сделал несколько выстрелов около учебного заведения. В результате пострадали три человека: полицейский, которого неизвестный ранил ножом, школьный охранник и случайный прохожий на улице, которые получили огнестрельные ранения.

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