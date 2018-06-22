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Британские школьники потеряли пудинг в стратосфере

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Фото: facebook.com/saintanselms
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Школьники из британского Дербишира в рамках учебного проекта запустили в стратосферу бейкуэлльский пудинг, но через некоторое время встроенная система отслеживания полета перестала подавать сигнал. О необычном эксперименте рассказал телеканал Sky News.

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Десерт стартовал на импровизированном аэростате, который снабдили воздушным шаром, способным подниматься на большую высоту, а также устройством, отслеживающим положение конструкции. Таким образом, ученики могли в реальном времени наблюдать за полетом пудинга с экрана компьютера.

Согласно подсчетам юных авиаконструкторов, летающий объект мог подняться на высоту 35 км, однако точно определить это не представляется возможным, так как во время полета система отслеживания вышла из строя. В последний раз она зафиксировала пудинг рядом с деревней Саксилби неподалеку от Линкольна.

Ученики отмечают, что тем, кто пожелает полакомиться пудингом из космоса, придется сначала его разморозить, потому что на этой высоте он замерзает до -46 градусов.

Однако для доставки более тяжелых грузов в космическое пространство потребуются более высокие мощности. Так, 6 февраля компания американского изобретателя Илона Маска SpaceX доставила на гелиоцентрическую орбиту с помощью сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy спорткар Tesla Roadster из личной коллекции предпринимателя. За рулем машины находится манекен в космическом скафандре, а на приборной панели размещена надпись «Без паники!».

При этом в марте ученые предупредили, что выведенный в космос спортивный автомобиль может представлять опасность для Марса, поскольку есть риск занесения на Красную планету земных бактерий.

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