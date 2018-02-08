Ученый предсказал судьбу запущенного к Марсу спорткара Tesla Roadster

Химик Уильям Кэрролл из Индианского университета в США спрогнозировал, что произойдет через год с запущенным к Марсу автомобилем Tesla Roadster. По мнению ученого, если спорткару и удастся избежать столкновения с крупными космическими объектами, то он разрушится от воздействия радиации.

«В космосе все органические соединения будут подвергнуты разрушающему воздействию разных видов радиации», — приводит слова Кэрролла LiveScience.

Ученый напомнил, что поверхность Земли, в свою очередь, защищена от космической радиации и солнечных лучей магнитным полем и атмосферой. При этом в Tesla к органике относится каркас из углеродного волокна и детали из пластмассы. Ученый уверен, что меньше чем через год автомобиль начнет разваливаться на куски.

Напомним, 6 февраля новейшая сверхтяжелая ракета Falcon Heavy стартовала с мыса Канаверал, выведя на гелиоцентрическую орбиту Земли спорткар Tesla Roadster — автомобиль из личной коллекции главы компании SpaceX и гендиректора Tesla Илона Маска. За рулем машины находится манекен в космическом скафандре, а на приборной панели размещена надпись «Без паники!». По словам Маска, автомобиль с пассажиром-манекеном Starman будет путешествовать в космосе миллиарды лет. На вопрос, зачем он запустил Tesla в космос, миллиардер ответил, что сделал это просто так.

Как писал портал iz.ru, ранее Маск опубликовал последнее фото своего спорткара. Сейчас авто движется к поясу астероидов в сторону Марса.