С МКС запустили новый спутник для отлова космического мусора

Команда Международной космической станции (МКС) выпустила при помощи механической руки новый спутник RemoveDEBRIS для отлова находящегося на орбите космического мусора.

Объект оснащен гарпуном и двумя сетями. Эти сети будут собирать космический мусор на орбите Земли и затем вместе с ним направляться в сторону планеты. Они сгорят в верхних слоях атмосферы, пишет BBC.

В то же время спутник несет в себе два кубических контейнера с сетями, которые сами станут космическим мусором.

По данным издания, вокруг планеты Земля сейчас вращается до 7,5 тыс. т мусора. Это старые части ракет и сломанные фрагменты космических кораблей. Они опасны, поскольку могут столкнуться с действующими спутниками или с МКС.

Спутник RemoveDEBRIS был разработан командой ученых из Университета Суррея (Великобритания). Это самый большой спутник, запущенный с МКС. Он весит 100 кг и стоит £13 млн. Устройство было отправлено на станцию в 2018 году на ракете SpaceX.

В июне стало известно, что сотрудники «Роскосмоса» занимаются разработкой лазерной пушки для уничтожения космического мусора на орбите Земли.