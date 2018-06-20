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С МКС запустили новый спутник для отлова космического мусора

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Фото: youtube.com
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Команда Международной космической станции (МКС) выпустила при помощи механической руки новый спутник RemoveDEBRIS для отлова находящегося на орбите космического мусора.

Объект оснащен гарпуном и двумя сетями. Эти сети будут собирать космический мусор на орбите Земли и затем вместе с ним направляться в сторону планеты. Они сгорят в верхних слоях атмосферы, пишет BBC.

В то же время спутник несет в себе два кубических контейнера с сетями, которые сами станут космическим мусором. 

По данным издания, вокруг планеты Земля сейчас вращается до 7,5 тыс. т мусора. Это старые части ракет и сломанные фрагменты космических кораблей. Они опасны, поскольку могут столкнуться с действующими спутниками или с МКС.

Спутник RemoveDEBRIS был разработан командой ученых из Университета Суррея (Великобритания). Это самый большой спутник, запущенный с МКС. Он весит 100 кг и стоит £13 млн. Устройство было отправлено на станцию в 2018 году на ракете SpaceX.

В июне стало известно, что сотрудники «Роскосмоса» занимаются разработкой лазерной пушки для уничтожения космического мусора на орбите Земли.

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