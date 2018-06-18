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Стрельба на арт-фестивале в штате Нью-Джерси не расценивается как теракт

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Фото: REUTERS/Edward Forchion
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Стрельба на выставке Art All Night в штате Нью-Джерси не расценивается как теракт, это были разборки банд. Об этом сообщил телеканал CNN в воскресенье, 17 июня.

Полиция заявила, что мужчина, убитый в ходе перестрелки, ранее сидел в тюрьме по обвинениям, связанным с убийством.

Перестрелка в городе Трентон произошла 17 июня, 20 человек получили ранения, среди них 13-летний подросток.

13 июня инцидент со стрельбой произошел в американском штате Пенсильвания, пострадали двое полицейских. Правоохранители приехали на вызов к дому в Питтсбурге, где преступники удерживали в заложниках двоих детей. Когда офицеры подошли к дому, злоумышленники открыли стрельбу.

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