Трамп выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в Мэриленде

Президент США Дональд Трамп выразил сочувствие семьям погибших при стрельбе в редакции газеты Capital Gazette 28 июня в американском Аннаполисе (штат Мэриленд).

«Мои мысли и молитвы вместе с жертвами и их семьями. Спасибо всем, кто сообщил о происшествии и кто сейчас находится на месте происшествия», — написал глава Белого дома в Twitter-аккаунте.

Инцидент произошел 28 июня. По словам сотрудника Capital Gazette Фила Дэвиса, неизвестный разбил стеклянную входную дверь и открыл стрельбу по сотрудникам редакции.

«Нет ничего ужаснее, чем слышать, как расстреливают людей, пока ты сидишь под своим столом и слышишь, как стрелок перезаряжает оружие», — написал он в Twitter.

На данный момент подозреваемый задержан, его допрашивают сотрудники полиции. Известно, что подозреваемому около 20 лет, в качестве оружия он использовал дробовик.

Здание редакции всё еще обыскивают правоохранители, близлежащая территория оцеплена. Полиция назвала произошедшее «локальным инцидентом», не связанным с терактом.

В Нью-Йорке в качестве контртеррористических мер направлены подразделения к редакциям крупнейших газет города.

Газета Capital Gazette, издаваемая с 1884 года, принадлежит изданию The Baltimore Sun.