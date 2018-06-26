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Женщина открыла стрельбу по пожилым родственникам в Гонконге

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Фото: commons.wikimedia.org
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Несколько человек получили ранения разной степени тяжести после стрельбы в Гонконге. Инцидент произошел в парке Quarry Bay возле торгового центра Cityplaza.

Точное число пострадавших разнится. Очевидец происшествия рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что услышал звуки выстрелов в парке. Там он нашел двух раненых людей. В то же время полиция сообщила изданию South China Morning Post о четырех пострадавших.

Всем раненым от 60 до 80 лет. Источники в полиции уточняют, что пострадавшие приходятся друг другу братьями и сестрами, они опознали в стрелке свою 40-летнюю племянницу. Мотивы женщины точно неизвестны. По версии местных СМИ, одной из причин могла стать семейная ссора.

Сейчас двое пострадавших находятся в критическом состоянии, один в тяжелом. Состояние еще одного раненого врачи оценивают как стабильное. Старшая сестра получила огнестрельное ранение в голову. Один из ее братьев также получил травму головы. Второй брат и младшая сестра получили ранения в плечо и в руку.

На месте преступления был найден пистолет. Территорию парка оцепили  сотрудники  полиции. Также закрыли торговый центр, где обнаружили стрелявшую.

Случаи стрельбы в Гонконге являются редкостью. Город занимает лидирующую строчку в рейтинге городов по безопасности. Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявляла, что уровень преступности в бывшей британской колонии достиг 758 случаев на 100 тыс. человек в 2017 году.

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