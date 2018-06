Женщина открыла стрельбу по пожилым родственникам в Гонконге

Несколько человек получили ранения разной степени тяжести после стрельбы в Гонконге. Инцидент произошел в парке Quarry Bay возле торгового центра Cityplaza.

Точное число пострадавших разнится. Очевидец происшествия рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что услышал звуки выстрелов в парке. Там он нашел двух раненых людей. В то же время полиция сообщила изданию South China Morning Post о четырех пострадавших.

Всем раненым от 60 до 80 лет. Источники в полиции уточняют, что пострадавшие приходятся друг другу братьями и сестрами, они опознали в стрелке свою 40-летнюю племянницу. Мотивы женщины точно неизвестны. По версии местных СМИ, одной из причин могла стать семейная ссора.

Сейчас двое пострадавших находятся в критическом состоянии, один в тяжелом. Состояние еще одного раненого врачи оценивают как стабильное. Старшая сестра получила огнестрельное ранение в голову. Один из ее братьев также получил травму головы. Второй брат и младшая сестра получили ранения в плечо и в руку.

Woman aged about 40 arrested over #TaikooShing shooting, police say the all five involved in the incident knew each other #HongKong https://t.co/vEd5CSIjpq pic.twitter.com/NpC7rhClpH