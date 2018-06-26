Стали известны самые дорогие для проживания экспатов города

Гонконг признан самым дорогим городом мира для проживания сотрудников иностранных компаний. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные консалтинговой фирмой Mercer.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», город лидирует по ценам на жилье. Стоимость месячной аренды апартаментов с двумя спальнями здесь составляет более $7,6 тыс. по сравнению с $5,7 тыс. в Нью-Йорке. Чашка кофе в ведущем финансовом центре Азии и мира обойдется в $7,74, а литр молока — в $3,78 .

Второе и третье места в списке дорогих для экспатов городов заняли Токио и Цюрих. Москва расположилась на 17-м месте рейтинга.

Наименее затратными для зарубежных специалистов признаны Бишкек, Тунис и Ташкент.

При исследовании эксперты учитывали такие факторы, как стоимость жилья, транспорта, питания, одежды, развлечений, а также колебания курсов национальных валют в 209 крупных городах мира.

Ранее сообщалось, что Сингапур уже в пятый раз стал самым дорогим городом мира по итогам исследований. На втором месте оказался Париж, на третьем — Цюрих.