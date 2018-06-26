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Стали известны самые дорогие для проживания экспатов города

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Фото: Global Look Press/Frakes-Heald
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Гонконг признан самым дорогим городом мира для проживания сотрудников иностранных компаний. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные консалтинговой фирмой Mercer.

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Как сообщает «Федеральное агентство новостей», город лидирует по ценам на жилье. Стоимость месячной аренды апартаментов с двумя спальнями здесь составляет более $7,6 тыс. по сравнению с $5,7 тыс. в Нью-Йорке. Чашка кофе в ведущем финансовом центре Азии и мира обойдется в $7,74, а литр молока — в $3,78 .

Второе и третье места в списке дорогих для экспатов городов заняли Токио и Цюрих. Москва расположилась на 17-м месте рейтинга.

Наименее затратными для зарубежных специалистов признаны Бишкек, Тунис и Ташкент.

При исследовании эксперты учитывали такие факторы, как стоимость жилья, транспорта, питания, одежды, развлечений, а также колебания курсов национальных валют в 209 крупных городах мира.

Ранее сообщалось, что Сингапур уже в пятый раз стал самым дорогим городом мира по итогам исследований. На втором месте оказался Париж, на третьем — Цюрих.

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