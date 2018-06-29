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Определились все пары плей-офф чемпионата мира — 2018

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Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin
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Все пары 1/8 финала чемпионата мира по футболу определились в четверг, 28 июня, сообщил «Спорт-Экспресс».

В плей-офф состоятся следующие матчи: Испания — Россия (1 июля, Москва, «Лужники»), Хорватия — Дания (1 июля, Нижний Новгород), Бразилия — Мексика (2 июля, Самара), Бельгия — Япония (2 июля, Ростов-на-Дону), Швеция — Швейцария (3 июля, Санкт-Петербург), Колумбия — Англия (3 июля, Москва, «Спартак»), Франция — Аргентина (30 июня, Казань), Уругвай — Португалия (30 июня, Сочи).

Сборная России в случае победы над Испанией выйдет на победителя пары Хорватия — Дания.

ЧМ-2018 уже вошел в историю: на нем побит рекорд результативности, который удерживался в течение 28 лет. Впервые с 1990 года на чемпионате мира по футболу было забито 14 голов за день. Три из них были признаны самыми результативными не только на мировом первенстве в России, но и за последние несколько десятков лет. Подобная результативность в последний раз была зафиксирована на ЧМ 1990 года в Италии, когда сборная Чехословакии разгромила США со счетом 5:1, команда ФРГ — Югославию со счетом 4:1, а Бразилия — Швецию со счетом 2:1.

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