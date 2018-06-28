Африканские сборные впервые с 1982 года не попали в плей-офф ЧМ по футболу

Футбольные сборные, представляющие Африку, впервые с 1982 года не сумели пробиться в плей-офф чемпионата мира по футболу.

Египет занял последнее место в группе А, Марокко — последнее место в группе B, Нигерия — третье место в группе D, Тунис — третье место в группе G, Сенегал — третье место в группе H.

Таким образом, в плей-офф мирового первенства не попал ни один представитель африканского континента.

В 1/8 финала Уругвай сыграет с Португалией, Франция — с Аргентиной, Бразилия — с Мексикой, Испания — с Россией, Хорватия — с Данией, Швеция — со Швейцарией.

Сборные Колумбии и Японии ожидают своих соперников — ими станут команды Англии и Бельгии, которые уже завоевали путевки в плей-офф. Им лишь предстоит определить победителя группы G в очном противостоянии. Матч пройдет вечером в четверг, 28 июня.