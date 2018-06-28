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Колумбия и Япония вышли в плей-офф ЧМ по футболу

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Фото: REUTERS/David Gray
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Сборные Колумбии и Японии вышли в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, заняв первое и второе место в группе H соответственно.

В заключительном туре колумбийцы одержали минимальную победу над командой Сенегала благодаря голу Йерри Мины. В параллельном матче японцы проиграли потерявшей шансы на выход в плей-офф Польше (0 — 1).

Таким образом, Колумбия с шестью очками заняла первое место в группе H. Япония и Сенегал набрали по четыре очка, но азиатская команда опередила африканскую по дополнительным показателям.

В 1/8 финала сборные Японии и Колумбии встретятся либо с Англией, либо с Бельгией. Европейские сборные обеспечили себе место в плей-офф еще во втором круге группового этапа.

Позднее в 21:00 по московскому времени Англия и Бельгия сыграют в Калининграде. В этом матче определится победитель группы F.

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